Tabaksban raakt op zijn minst 2500 supers hard in hun exploitatie

ZEIST - Niet 500 buurtsupers, maar zeker 2500 supermarkten voelen het negatieve effect in hun exploitatie als zij per 1 juli 2024 geen rookwaren meer mogen verkopen. Dat is ruim 40 procent van alle supermarkten in Nederland. 'Alle winkels van Boni, Poiesz, Spar en Coop zitten onder de ton weekomzet', zegt Joeri van Rens, senior consultant bij Marshoek. 'Die hebben daar last van. En wat te denken van al die kleine dagwinkels in dorpen en buurten?'