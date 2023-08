Extra toezicht bij Jumbo's in Budel en Maarheeze vanwege overlast

MAARHEEZE - Vrijwilligers van Buurtpreventie Cranendonck houden de afgelopen weken een extra oogje in het zeil in de Jumbo's in Budel en Maarheeze. Dit doen ze vanwege overlast van het asielzoekerscentrum (AZC) in Budel.