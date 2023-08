Spar-man Koen van Grootel over zijn wijnkelder, slecht weer en het vertrek uit België

ROGGEL - Na de coronapandemie snakte Spar-ondernemer Koen van Grootel naar een aantal goede jaren. Die kwamen er ook met in 2021 'de beste zomer sinds jaren' en het topjaar 2022. Maar in datzelfde jaar begonnen na de Russische inval in buurland Oekraïne op 24 februari de energieprijzen fors te stijgen. Daar kwamen in 2023 nog een aantal zeer slechte zomerweken bij met volop regen en gure temperaturen. Van Grootel, die met zijn bedrijf Pakgro 13 Spar-winkels uitbaat, zit niet met zijn handen in het jaar. Hij kan met wat hij verdient goed leven. Bovendien aan corona, het slechte weer en de gestegen energieprijzen kon hij absoluut niets doen. Op de omzet heeft hij meer grip en die ontwikkelt zich goed. Ook blijft hij gewoon ondernemen. Onlangs kocht hij nog een nieuwe winkel in Limburg.