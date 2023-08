Tien jaar terug: AH-afhaalpunt, marktaandeel Lidl, C1000-rebellen en Vershuys

ZEIST - Distrifood blikt één keer per maand terug naar het supermarktnieuws van 10 jaar geleden. Deze maand in 2013 lanceerde AH-franchiser Geraets een eigen onlineplatform, was er onrust over naar Jumbo omgebouwde C1000-supermarkten, moderniseerde Spar en lanceerde Vershuys een afhaaloffensief.