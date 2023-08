Plus Van Reijen over korte lontjes, statiegeld-chaos, verbouwingsgedoe en het gevaar van de tabaksban

VELDHOVEN - Plus-ondernemer André van Reijen runt met nog net zoveel passie zijn winkel in Veldhoven als toen hij ruim een kwart eeuw geleden begon. Deze liefde voor de winkelvloer bezorgde hem in 2014 zelfs de titel Supermarkt van het Jaar. Naast dit hoogtepunt in zijn loopbaan is er ook een aantal zaken waar de supermarkteigenaar minder lol aan beleeft. Zo hekelt hij dwingende overheidsregels. Statiegeld op blik en de tabaksban: de overheidsbemoeienis gaat hier veel te ver wat hem betreft. Ook de maximumkorting van 25 procent op alcoholische dranken schiet zijn doel voorbij. Regels van dit keer de lokale autoriteiten vertragen ook de noodzakelijke verbouwing van zijn winkel. De vernieuwde Plus van Reijen kan zo nog jaren op zich laten wachten.