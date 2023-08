Strategie: Picnic voert wijzigingen door in prijsbeleid

AMSTERDAM - Picnic heeft zijn strategie rond prijs op een aantal vlakken gewijzigd. De websupermarkt komt onder meer met zijn eigen variant op de prijsfavorieten en doet een test met volumekorting, waardoor het voor klanten loont om meer producten per bestelling te kopen. Daar staat tegenover dat de laagsteprijsgarantie, zoals Picnic die vanaf de lancering heeft gehanteerd, in stilte is afgeschaft. 'Het werd steeds ingewikkelder om uit te leggen en leidde soms tot ingewikkelde discussies met klanten.'