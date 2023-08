Probleemdochter: Buitenstaander moet Lidl alsnog relevant maken in VS

ZEIST - Lidl is een van de grootste succesverhalen in de mondiale retail. Waar de formule opduikt, verovert hij over het algemeen een stevig marktaandeel. Uitzondering zijn de Verenigde Staten, waar de formule sinds de start in 2017 maar weinig progressie heeft gemaakt. Een buitenstaander moet nu het Amerikaanse avontuur van Lidl alsnog tot een succes maken.