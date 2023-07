Zo zijn de lessen van de eerste pilots van Plus Vandaag zichtbaar in nieuwe winkels

SPIJK - De eerste twee testwinkels voor de doorontwikkelde Plus Vandaag-formule zijn inmiddels open. Distrifood reisde af naar het Groningse Spijk voor een gesprek met marketingdirecteur Peter van Mourik over de lessen die Plus heeft geleerd en de aanpassingen aan de formule. Ook het ondernemersechtpaar Wiebe en Willeke Buist komt aan het woord.