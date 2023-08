Achterhoek went langzaam aan prijsvechter: 'Eerst ging ik naar Plus, nu naar Boni'

TERBORG/WEHL - Vorig jaar heropenden Coop-winkels in Terborg, Wehl en Ruurlo als Boni-supermarkten. Over enige tijd zullen de Boni's weer transformeren tot Nettorama. Zijn Achterhoekers net gewend aan de ene prijsvechter, nu zullen ze weer moeten wennen aan de andere. Toch is er volgens Boni behoefte aan een lageprijsformule in de regio. De veroveringstocht die Boni begon, zal Nettorama nu afmaken. Nog voordat Boni en Nettorama de fusie bekendmaakten, toog Distrifood naar de Achterhoek om te kijken of zijn inwoners inderdaad behoefte hebben aan een prijsvechter.