Hoger gemiddeld bestelbedrag en eerder winst: 'Over 5 jaar is Flink nog in Nederland'

ALKMAAR - Het gemiddelde bestelbedrag en de omzet zitten in de lift. Het aantal klachten over Flink in de gebieden waar de flitsbezorger actief is, daalde juist tot nagenoeg nul. Dat heeft alles te maken met de maatregelen die het bedrijf afgelopen tijd nam om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Een belangrijke doelstelling is om betere relaties aan te knopen met de buurt. Daarom opende onlangs de allereerste buurthub in Alkmaar. Dit moet de band met omwonenden verbeteren. Distrifood nam een kijkje bij de 'roze' Flink-winkel in het historische hart van de kaasstad.