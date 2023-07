Doen supermarkten en fabrikanten nou aan graaiflatie of niet?

Is er nou sprake van graaiflatie bij supermarkten en fmcg-fabrikanten of niet? A-Insights keek naar de cijfers en ziet daarin geen aanwijzingen voor buitensporige winststijgingen. Wel voor een systeem dat de kosten bij de consument en kleinere toeleveranciers legt. Het is daarbij nu vooral de overheid die aan zet is.