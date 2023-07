Lekkerland bouwt toekomstbestendig dc in Waddinxveen

WADDINXVEEN - Lekkerland bouwt een nieuw distributiecentrum van 40.000 vierkante meter op Distripark A12 in Waddinxveen. Het nieuwe dc vervangt de drie bestaande centra in die plaats. Vanaf september neemt Lekkerland het nieuwe pand in gebruik.