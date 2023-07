Discounters draaien wekelijks kerstomzetten, echt unbelievable

Kadir Ahmed is de eigenaar van Ethny. Ethny is een bedrijf in Den Bosch dat is gespecialiseerd in halalproducten. Hij heeft de ambitie om met Ethny, zoals hij het zelf zegt, uit te groeien tot de Nestlé van ethnic food. Momenteel liggen zijn producten onder meer in de schappen van Albert Heijn, Jumbo, Dirk, Dekamarkt en Spar. Deze keer gaat hij dieper in op het succes van de discounters.