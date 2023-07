Aldi ligt op koers met vernieuwing assortiment en dunt aantal merken al flink uit

CULEMBORG - De oorlog in Oekraïne gooit geen roet in het eten van de in 2021 ingezette vernieuwing van het assortiment van Aldi. De formule stoomt in volle vaart door, zegt managing director category management Wouter Lefevere in gesprek met Distrifood. De komende tijd past de discounter veel verpakkingsontwerpen aan en verbetert de samenstelling van producten. Ook de sterke merkenoperatie krijgt steeds meer vorm.