Worsteling Plus met Coop-ombouw heeft invloed op agenda

Plus laat de einddatum van de ombouwoperatie van Coop-winkels los. Eerst zou het karwei eind 2024 zijn geklaard. Inmiddels is duidelijk dat de formule langer de tijd nodig heeft. Mede vanwege ontwikkelingen binnen Plus Vandaag. Nieuwscoördinator Herman te Pas van Distrifood over de stand van zaken bij Plus.