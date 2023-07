Frances Franken over Jumbo Retail Media: 'We gaan voor 1 procent bruto-omzet'

VEGHEL - In ruim een jaar tijd stampte Jumbo zijn mediatak Jumbo Retail Media (JRM) uit de grond, dat bestaat uit een team van 25 mensen. Via het selfserviceplatform van JRM kunnen leveranciers gericht adverteren in de app of op de website van Jumbo. Maar in de toekomst is nog meer mogelijk, stelt commercieel directeur Frances Franken.