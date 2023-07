Fotoreportage: Zo ziet de grootste Plus van Nederland in Wezep eruit

WEZEP - Drie maanden langer moesten de bewoners van Wezep erop wachten, maar op 12 juli zijn dan toch de deuren van Plus van den Hoven opengegaan. De supermarkt is niet alleen heel groot met brede en lange gangpaden, maar er is ook opvallend veel lokaal assortiment toegevoegd.