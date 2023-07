Prijscampagne Aldi: 'Overdrijven mag, maar klant niet besodemieteren'

Culemborg - 'Honderden euro's goedkoper met heeeeel veeeel prijsverlagingen!', roept Aldi al ruim drie maanden in de media. Wat de discounter er niet bij vertelt, is dat het ook 'heeeel veeeel' prijsverhogingen doorvoert. 'Consumentenverlakkerij', is het harde oordeel van retailexpert Paul Moers. 'Aldi zegt dat het over de hele breedte in prijs is verlaagd. Dat blijkt dus niet waar. Dit beschadigt het merk Aldi.'