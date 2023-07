Kerstsok of oranje-gagdets: Budget Foods constante zoektocht naar partijhandel

ZEEWOLDE - Paaseitjes in juni, statiegeldloze bierblikjes en huismerkproducten van het Belgische Colruyt. Welkom in de winkel van bodemprijsaanbieder Budget Food. De formule draait om prijs en partijhandel. In de nieuwe winkel in Zeewolde beschrijft mede-eigenaar Maarten Muller de continue zoektocht naar de laagste prijs en de groei die Budget Food doormaakt.