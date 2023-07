Mediabrands: Waarom Plus na Albert Heijn en Jumbo nu ook inhaakt op retailmedia

Albert Heijn is er 3,5 jaar geleden al mee begonnen. Jumbo in een later stadium ook en Plus in de afgelopen maand mei: retailmedia. Zoals met vele ontwikkelingen het geval is, is het overgewaaid uit de VS. En in het land van de onbegrensde mogelijkheden zijn ze dan ook al een paar stappen verder. 'Op de deuren van de koelingen zie je grote schermen die telkens wisselen.'