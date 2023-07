Aldi gooit schroom van zich af en zoekt actief de klant op

Het is misschien niet helemaal des Aldi's, maar de discounter zoekt steeds intensiever contact met de klant. Bij de vernieuwde vestiging in Baarn neemt Distrifood samen met retailexpert Erik Hemmes een kijkje. En daar is de veranderende aanpak op meerdere fronten zichtbaar. 'De uitstraling wordt ook steeds warmer.'