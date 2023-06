Jumbo-franchiser Martin Binnendijk verveelde zich en zocht nieuwe uitdaging

NUNSPEET - Jumbo-ondernemer Martin Binnendijk heeft energie over. Eerder stapte hij al met onder meer wat Jumbo-collega's in de macarons en vegan ijs. Business, maar ook fun en afleiding. 'Die macarons zijn de lekkerste van Nederland, maar ze waren iets te duur voor de supermarkt.' Sinds kort bestiert hij een tweede winkel. De nieuweling in Nunspeet is fors groter dan zijn eerste winkel in Twello.