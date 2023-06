Spar stoomt door: tientallen verkooppunten erbij

WAALWIJK - De pilots bevinden zich in de eindfase en dus is het tijd voor Spar om gas te geven met zijn locatiestrategie. De formule opent dit jaar tientallen nieuwe verkooppunten. Het doel is om vergeleken met 2022 in 2025 te groeien naar 1001 van zulke punten.