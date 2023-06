Zomer: koppel promotie zonnebrand aan BBQ

Geen WK en toch scoren in de zomer? Dat kan. 'Koppel de promoties van zonnebrand aan het BBQ-assortiment', is één van de meest simpele voorzetten. Brouwers introduceren inmiddels hun zomerbiertjes en fris gaat verder met verduurzamen. Een duik in de assortimenten die opbloeien als de zon gaat schijnen.