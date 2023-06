Verskeuken instant tophit bij compleet vernieuwde Jumbo Hollak

ZELHEM - Jumbo Hollak in het Gelderse Zelhem groeide flink. De winkel die 10 jaar geleden voor het laatst is verbouwd is weer helemaal bij de tijd. De focus van Jumbo op de verskeuken betaalt zich direct uit. Versbelegde broodjes zijn een tophit. ‘Ze gaan als warme broodjes over de toonbank’, zegt Bouke Hollak met enige verbazing.