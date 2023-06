Ook supermarkten op wachtlijsten in congestiegebieden

De energietransitie is in volle gang. Bij deze enorme operatie komen ook ongewenste neveneffecten om de hoek kijken. Zo raakt het stroomnet op steeds meer plekken vol. De retail ontkomt niet aan de problematiek en probeert op creatieve wijze hier mee om te gaan. Er staan supermarkten die zich bevinden in een congestiegebied op een wachtlijst, bevestigt Alliander tegenover Distrifood.