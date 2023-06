Dag van Duurzame Verpakking in Oss gaat landelijk

Tijdens de Dag van de Duurzame Verpakking, op 21 juni in Oss, kijken studenten van de opleiding Food Innovation van de HAS Green Academy in Den Bosch en bedrijven uit de verpakkingsindustrie gezamenlijk naar de uitdagingen voor een toekomstbestendige verpakkingsindustrie. De organisatie van het landelijke evenement is in handen van studentes Santana, Kiki en Eveline.