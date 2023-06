Hr-directeur Lidl over druk: 'We doen onderzoek naar werkbalans'

HUIZEN - Vakbond FNV stelt dat de inspectie Lidl op de vingers heeft getikt over werkdruk. De inspectie wil dat niet bevestigen want doet doet geen uitspraken over individuele bedrijven. In een interview met zusterblad PW van Distrifood stelt hr-directeur Lidl Sophie Jaspers: 'Als je kijkt naar ons verzuimpercentage en bijvoorbeeld meldingen bij vertrouwenspersonen, zie ik geen grote excessen.'