Failliete bouwer vertraagt oplevering Jumbo-dc vooralsnog niet

VEGHEL - De failliete aannemer ASK Romein uit Roosendaal maakt een doorstart als gecombineerd staal- en bouwbedrijf. Jumbo heeft in de tussentijd doorgewerkt met onderaannemers van ASK Romein en verwacht geen vertraging in de oplevering.