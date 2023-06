Sustainable Brand Index dient vooral als aanjager voor duurzaamheid

Lidl loste Albert Heijn af als hoogste genoteerde supermarkt in de Sustainable Brand Index, de lijst van bedrijven die in de ogen van de consument het meest duurzaam zijn. Een lijst waar overigens ook kritiek op is. Marktonderzoeker Durk Bosma noemt de door SB Insight opgestelde lijst ‘krakkemikkig’ en biedt bedrijven de kans zich duurzamer voor te doen dan ze zijn. Volgens Annemarije Tillema, country-director Nederland van SB Insight, is kritiek welkom. ‘Hoe meer er over duurzaamheid wordt gepraat, hoe meer dat gaat leven bij de consument.’