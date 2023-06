Topman Van Veen: Jumbo moet prijsafstand met concurrenten vergroten

VEGHEL – Jumbo wil de prijsafstand met de concurrenten vergroten. Het is een van de punten in het plan van aanpak die topman Ton van Veen voorstaat om ‘het stof van de formule te blazen'. De formule stopt ook met sponsoren van de Formule 1 en Max Verstappen. Van Veen over zoals het nu gaat: ‘Ik ben bezorgd’.