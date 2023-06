Ook in de toekomst moeten flitsbezorgers zich blijven aanpassen

ZEIST - Gouden bergen lagen in het vooruitzicht en als sprinkhanen doken de flitsbezorgers in 2021 er in Nederland bovenop. Daarna volgden een aftocht, een overname en inmiddels zijn de flitsbezorgers zich opnieuw aan het uitvinden.