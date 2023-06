Ronald IJsselstein verkoopt ondernemerswinkel door concurrentie Plus-filiaal

TILBURG - Plus-ondernemer Ronald IJsselstein in Tilburg baalde stevig toen hij hoorde dat de nabijgelegen Coop ook zou transformeren tot Plus. Dat zou hem flink wat omzet kosten. Inmiddels heeft de onvrede plaatsgemaakt voor opluchting en zelfs tevredenheid. Hij verkocht zijn winkel terug aan Plus Retail, die er een filiaal van maakt, en ontving hier naar eigen zeggen een goede prijs voor. Wat deed hem besluiten te verkopen?