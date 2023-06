Hogere prijs streekproducten deert klant niet: 'Duurdere tompoucen bakker lopen beter dan die van Plus'

PUTTEN - Ondernemers met een groot assortiment streekproducten hebben meer onderscheidend vermogen, scoren een hogere klanttevredenheid en presteren beter op beleving dan collega’s die hier minder op inzetten. Dat zijn de conclusies van een onderzoek over de rol van lokaal assortiment. EFMI Business School presenteerde het onderzoek op het LRO-congres in Kasteel De Vanenburg in Putten. Pel ’t Lam (Plus) met twee winkels in Dordrecht en Niek Leussink (Jumbo) met negen supermarkten in Twente en de Achterhoek onderschrijven de bevindingen in het rapport. Al jaren timmeren ze succesvol aan de weg met hun streekproductlijnen. Maar zelfs ondernemers die druk doende zijn met het lokale assortiment laten nog kansen liggen, signaleert grossier Meine Jansma. ‘Er is nog werk aan de winkel.’