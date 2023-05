‘Monopolie Spotta en effect ja-sticker houdt ons bezig’

AMSTERDAM - Voor (veel) supermarktketens is de papieren folder nog altijd goud waard wanneer het gaat om het trekken van klanten. In de afgelopen jaren is het verhaal achter de verspreiding van de folders echter een stuk complexer geworden. Zo heeft de invoering van de ja-sticker een enorme impact gehad op het bereiken van de (prijsbewuste) consumenten. Ook aan de kostenkant zitten er flinke uitdagingen. De prijs van papier voor het maken van een folder is omhoog geschoten. Formules testen daarom nieuwe concepten om de klant te bereiken, of gooien het over een totaal andere boeg. Bijvoorbeeld Lidl. De discounter kijkt in de omgeving Utrecht al enige tijd wat het effect is van helemaal geen papieren folders verspreiden. Maar er is meer. De supermarktketens (en andere retailers) missen onafhankelijk onderzoek naar de verrichtingen van Spotta, de folderverspreider die momenteel een monopoliepositie heeft in de markt. Distrifood peilt de stemming in folderland.