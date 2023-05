Ondernemers investeren tonnen in compleet nieuwe dorps-Spar

ANDEL - Spar-ondernemers BertJan van Beek en Dick Pruissen hebben in het dorp Andel een tonnen kostende, compleet nieuwe Spar neergezet. Ze geloven heilig in het succes van het format van Spar met foodservice, zoals de Tosti Club. ‘In een dorp als Andel is bestaansrecht 100 procent zeker’, zegt BertJan van Beek stellig.