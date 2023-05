Achter de schermen is het soms net een warzone

Distrifood schenkt veel aandacht aan duurzaamheid. Maar wat is duurzaamheid nou eigenlijk precies? Het heeft zo enorm veel gezichten, is zo’n breed begrip, dat ik er maar moeilijk de vinger op kan leggen. Er heeft wel eens iemand tegen me gezegd: ‘Je moet net als het kledingmerk Patagonia je bedrijf weggeven, terug aan de aarde’. Ten eerste denk ik dan: Achter dat verhaal van Patagonia zit óók een slimme, uitgekiende marketingstrategie. Het is een zakelijke beslissing.