Korte keten: Onbemande supers brengen de boer naar de burger

ZEIST - Kopen uit de korte keten. Het is een manier om boeren een duurzaam, leefbaar inkomen te verschaffen. Het kan door bijvoorbeeld maaltijdboxen van Boerschappen, De Krat of een andere speler te bestellen. Consumenten kunnen er ook voor kiezen zelf langs Landwinkels en aan huis verkopende boeren te fietsen. Je ziet echter ook meer onbemande supertjes opduiken in steden en dorpen. De boer komt naar de stad. Distrifood Magazine nam de proef op de som en trok langs vier verschillende concepten en ‘testte’ Oogst, Verslokaal Burgerboerderij De Patrijs, Pantry en Appeltje-Eitje.