Leen Hoogvliet trekt teugels aan: Directeur schreef eigen ontslagbrief

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Leen Hoogvliet greep na zijn terugkeer uit Zwitserland persoonlijk in bij de door hem opgerichte keten. 'De groei was eruit. En in deze branche is groei noodzakelijk. Met die cijfers schreef de laatste directeur zijn eigen ontslagbrief.'