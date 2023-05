Jumbo-ondernemer Bobeldijk vist met Flex@ble in onbenutte personeelsvijver

AMSTERDAM - Jumbo-ondernemer Bas Bobeldijk is een innovator in hart en nieren. Dat bewijst hij nu weer met het platform Flex@ble, dat is geboren uit eigen behoefte aan flexibel personeel. Samen met compagnons Marieke Vijverberg en Niels Smit brengt hij met het platform vraag en aanbod naar supermarktmedewerkers samen.