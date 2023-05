AH’er Boonaerts steekt ettelijke miljoenen in nieuwe winkel

HEEZE - Albert Heijn-franchiser Joris Boonaerts kan eindelijk nieuw gaan bouwen in Heeze. Bezwaren zijn of onder-vangen of afgewezen door de Raad van State. De AH-ondernemer is laconiek onder het goede nieuws, hoewel hij al ettelijke jaren met de plannen bezig is. ‘We kunnen straks eindelijk een goede winkel neerzetten.’