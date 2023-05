Interview: Piet Smit over heden, verleden en toekomst van Poiesz

SNEEK - Poiesz bestaat 100 jaar. Distrifood praat met directeur Piet Smit over heden, verleden en toekomst van het eigenzinnige familiebedrijf. Hoe zien de groeiplannen eruit? Waarom passen Noord-Nederland en Poiesz bij elkaar? Hoe ziet de toekomst van Smit zelf eruit en hoe onderscheidt Poiesz zich van de concurrentie? ‘We hebben nul uitzendkrachten. Dat zie je nergens anders in de foodbranche. In non-food ook niet trouwens.’