Financiële analyse: ‘Udea (Ekoplaza) neemt wel over, maar moet sleutelen aan winst’

Financieel expert Floris van der Pijl van A-Insights is kritisch op Ekoplaza dat op overnamepad ging. ‘Onderliggend probleem is dat alle bedrijven die zijn overgenomen ook nog geen werkend businessmodel hebben. In feite worden door de overnames dus problemen op problemen gestapeld.’