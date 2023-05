Fotorepo: Plus Giel Smits wapent zich met forse vernieuwing tegen concurrent uit eigen huis

CULEMBORG - Plus-ondernemer Giel Smits heeft zijn winkel in Culemborg compleet vernieuwd. Met extra assortiment en nieuwe diensten wapent hij zich tegen het grote Plus-filiaal dat later dit jaar in zijn marktgebied opent als omgebouwde Coop. ‘Ik wil klanten uit dat marktgebied naar mijn winkel blijven trekken.’