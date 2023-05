Hoe Aldi Nord investeert in technologie én streeft om goedkoopste te zijn

Sinanudin Omerhodzic is als chief technology officer van Aldi Nord verantwoordelijk voor de test met de kassaloze supermarkt in Utrecht. Het project moet Aldi helpen om het fenomeen discount opnieuw uit te vinden. Omerhodzic is tevreden over de Shop & Go-proef, maar komt ook met een waarschuwing. ‘Investeringen in technologie mogen nooit ten koste gaan van ons streven om altijd de goedkoopste te zijn.’