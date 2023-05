Met True Price legt Albert Heijn het dilemma bij de klant neer

Albert Heijn geeft klanten op drie locaties de keuze om de reguliere prijs te betalen voor een kop koffie óf om een hogere prijs te betalen waarin ook de sociale en milieukosten zijn verwerkt. Wie is bereid die meerprijs te betalen? Of is er een ander doel?