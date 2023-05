In vier van de zes Jan Linders-winkels gaat Jumbo directe concurrentie aan met AH

NIEUW BERGEN - Na de ombouwoperatie van de Jan Linders-supermarkten streeft Albert Heijn concurrent Jumbo voorbij als grootste van Limburg. Maar met de aankoop van zes Jan Linders-winkels schroeft Veghel het aantal supermarkten in de zuidelijkste provincie van Nederland weer iets op. Veghel gaat in een aantal plaatsen de directe concurrentie aan met Zaandam. De overige winkels gaan naar Plus, Aldi en de winkel in Beek blijft in bezit van Jan Linders.