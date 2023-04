Jumbo daalt na jaar van ophef op ranglijst merkwaarde

AMSTERDAM - Jumbo is op de ranglijst van het jaarlijkse merkenonderzoek van Hendrik Beerda gedaald van de achtste naar de negende plaats. Vomar en Jan Linders staan in merkwaarde in de top-5 van sterkste dalers en ook Albert Heijn levert posities in.