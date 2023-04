Hoogvliet bezig met grootscheepse ombouwoperatie

BOSKOOP - Hoogvliet is in relatieve stilte bezig met het ombouwen van winkels. De formule wil aan Distrifood niets kwijt over de ombouwoperatie, maar op sociale media lichten betrokkenen een tipje van de sluier op. Zo wordt op Linkedin duidelijk dat filialen in ’s-Gravenzande en Boskoop recent een make-over hebben gekregen. Distrifood ging in de winkel aan de Goudse Rijweg in Boskoop kijken naar het resultaat.