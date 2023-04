Hoeveel winst maakt ‘snelste omzetgroeier’ Vomar?

In de periode 2018-2021 stijgt de omzet van de naar eigen zeggen ‘snelste omzetgroeier’ Vomar met 11,6 procent gemiddeld per jaar, haalt Floris van der Pijl van A-Insights op verzoek van Distrifood uit de gedeponeerde jaarrekeningen. Lopen de verdiensten in de pas? Van der Pijl: ‘De winst lijkt voornamelijk te stijgen omdat de personeelskosten ten opzichte van de omzet dalen.’